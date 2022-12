Robin Friday | un talento sconosciuto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ildi“Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un equilibrio sopra la follia Sopra follia”(Sally – Vasco Rossi,1996) The greatest footballer you never saw. Il più grande calciatore che non avete mai visto. S’intitola così un libro scritto dall’ex bassista degli Oasis- Paul McGuigan- e da Paolo Hewitt ed è interamente dedicato a. Pochi di voi lo avranno sentito nominare, e devo ammettere che anch’io mi sono imbattuto in lui per caso. La sua storia è un qualcosa di impensabile. Sembra uscita da un copione di film (che pure pare sia stato in cantiere, con Sam Claflin nei suoi panni) ma invece è tremendamente reale, fino all’ultimo eccesso, fino all’ultimo dribbling, all’ultima droga provata, all’ultimo goal segnato, fino all’ultima sua bravata. Tanto da farlo ...

Robin Friday, il genio più folle del calcio inglese