Reddito di cittadinanza | in arrivo regole ancora più stringenti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) a partire dal 2023. Ecco le tre novità introdotte Nelle ultime ore di lavoro della Commissione Bilancio molte sono le norme cambiate rispetto alle aspettative. Tra queste c’è anche quella che riguarda ildi. Già si era a conoscenza dell’abbassamento a sette mesi per l’erogazione del sussidio, ma sono altre le novità emerse. Infatti, è stata cancellata la proposta di offerta “congrua” di lavoro. Basterà rifiutare la prima proposta di impiego per perdere ile quindi non saranno più considerate esperienze e competenze del candidato e nemmeno la distanza dal luogo di lavoro. L’offerta congrua teneva conto del fatto che le offerte dovevano rispondere a determinate caratteristiche, ovvero offrire posti di lavoro entro 80 km dal domicilio del beneficiario ed essere raggiungibili in 100 minuti con mezzi di ...

TGCOM

Se un percettore deldiriceve un'offerta di lavoro, non deve essere schizzinoso e accettarla, anche se si tratta di un laureato a cui viene offerto un posto da cameriere . È l'idea del ...Il Governo Meloni è intervenuto per modificare ildi, ridimensionandolo rispetto a come era stato pensato originariamente dagli esponenti del Movimento 5 Stelle . In queste ultime settimane, sul tema impazza la polemica . ... Reddito di cittadinanza, Durigon: "Giusto che un laureato accetti posto da cameriere" Si stringono le possibilità di rifiutare offerte di lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Anche i laureati ad esempio, potrebbero trovarsi a dover acccettare un posto ...Claudio Durigon è intervenuto per parlare delle polemiche sulle modifiche del reddito di cittadinanza: la spiegazione del ridimensionamento del sussid ...