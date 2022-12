Pd | Letta | ' avanti con orgoglio | Congresso rilancerà partito'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Una giornata importante che ha rilanciato l'del Pd". Lo ha detto Enricointervenendo all'incontro al Nazareno sulPd. "Sono convinto che ilil. Chi fa finta di nulla pagherà pegno dopo, chi ha deciso di approfondire le ragioni della sconfitta e avere un processo di rilancio avrà alle elezioni europee e alle prossime politiche la forza per poter giocare la partita della costruzione della alternativa alla destra", ha aggiunto il segretario Pd.

