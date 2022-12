Corriere dello Sport

Cosa pensi del fatto chepossa lasciare la Roma per diventare ct del Portogallo Cosa ne ... Abbiamo letto la notizia sui social, mane abbiamo discusso. Siamo tutti concentrati'.... la federazione internazionale dei calciatori professionisti , si è schierata dalla parte del giocatore, condannando le parole didopo il Sassuolo e, soprattutto, le decisioni prese (o... Mourinho non torna a Roma e resta in Portogallo: c'è un motivo L'allenatore della Roma saluta tutti ad Albufeira e rimane in patria. Come lui anche Nuno Santos, Rui Patricio e Tiago Pinto ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore ...