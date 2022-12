Lo Shakhtar Donetsk chiede un maxi risarcimento alla FIFA | il motivo

IlNapolista

Lo Shakhtar Donetsk chiederà i danni alla FIFA dopo l'esodo di alcuni giocatori dopo la Guerra in Ucraina. Chiederà 40 milioni di euro: questo è l'importo del risarcimento che lo Shakhtar Donetsk chiederà alla Fifa domani, 22 dicembre, davanti al Tribunale arbitrale sportivo (Tas) di Losanna (Svizzera). La ragione risiede nel danneggiamento economico che la squadra ritiene di aver subito dopo l'addio di alcuni giocatori a causa della guerra in Ucraina.