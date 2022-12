Le condizioni di Pelé si sono aggravate | dice l’ospedale di San Paolo in cui è ricoverato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lemediche dell’ex calciatore brasilianopeggiorate e richiedono ulteriore assistenza, in particolare per le disfunzioni renali e cardiachedalla progressione del tumore al colon. Lo ha comunicato mercoledìisraelitico Albert Einstein di San, dove

La situazione, 82 anni, era stato operato un anno fa per un tumore al colon . A inizio dicembre il quotidiano Folha de Sao Paulo aveva scritto che l'ex calciatore non avrebbe reagito al ...Pelè, star mondiale del calcio, resta ricoverato in ospedale a causa del peggioramento delledi salute: l'ultimo bollettino medico. In ospedale dallo scorso 29 novembre, la leggenda del calcio brasiliano continuerà a rimanere all'Albert Einstein di San Paolo sotto il controllo dell'... Pelé, le news sulle condizioni. I medici: "Peggiora, Natale in ospedale"