Asia Argento e la nuova condanna di Weinstein | “Dopo la violenza | 16 anni di analisi”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “La vittima di stupro, di molestie, viene sempre, prima di tutto, giudicata. Prima ancora dello stupratore”. E’ il pensiero diche torna a parlare di Harveyladell’ex produttore di Hollywood per tre reati: uno stupro e due aggressioni sessuali. L’attrice, nel 2017, è stata una delle prime a denunciare le violenze subite dal magnate. Una denuncia che, insieme a quella di molte altre attrici, innescò la campagna MeToo: un punto importante nella presa di coscienza a livello mondiale sul fenomeno delle molestie e violenze sessuali sulle donne, in particolare nel mondo dello spettacolo (ma non solo).Il produttore, che una volta era l’uomo più potente di Hollywood – campione di nomination, 330, e di Oscar, 81 – duefa era già ...

