Wilma Goich | la stangata dell’ex marito | “Dovrebbe smettere di parlare di noi”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)prova ancora dei sentimenti nei confrontidopo tutto questo tempo? Cosa ha detto lui sulla gieffina Continua il percorso dinella casa del Grande Fratello Vip, nei panni di concorrente sta partecipando ormai da mesi alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In più occasioni ha parlato del suo exe sembra che la cosa non faccia molto piacere a lui.(Screenshot video Mediaset play)In un’intervista concessa al Settimanale Nuovo Tv Edoardo Vianello ha fatto delle insinuazioni sulla gieffina. Quali? Pensa che l’ex moglie sia ancora innamorata di lui dal momento che ha sempre parlato di loro in televisione e continua a farlo ...

Notizie.it

Poco dopo Dana è scoppiata a piangere e si è lasciata consolare dain camera. Qui è stata raggiunta da altri gieffini. Tra questi anche Nicole Murgia, che ha sminuito il malessere di Dana ...A quanto pare continua la querelle trae l'ex marito Edoardo Vianello . Nonostante i due siano separati da tanti anni e, ora, ci sia anche la distanza fisica, dato che la vippona è nella casa del Grande Fratello Vip , a ... La rivelazione “hot” di Wilma Goich ai vipponi Non si placano le polemiche tra la vippona Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello. Anche a distanza, i due non perdono occasione di lanciarsi frecciatine pungenti. Ecco cos'è successo.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...