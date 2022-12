WhatsApp e l’ultimo aggiornamento | come fare per recuperare i messaggi cancellati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Finalmenteha introdotto una funzionalità per. Questa novità può senza dubbio aiutare molte persone, che prese dalla fretta sbagliano a cliccare sullo schermo eliminandoimportanti. D’altro canto, bisogna tenere in mente che la possibilità di eliminare iinviati anche per il destinatario può rivelarsi un’arma a doppio taglio.condiCliccando sulla voce sbagliata, infatti, si elimina il contenuto inviato soltanto per se stessi, con il risultato opposto rispetto a quanto sperato: il destinatario può leggere ilo, allo stesso tempo chi l’ha ...