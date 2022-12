Ucraina | Medvedev | ha incontrato a Pechino Xi Jinping | i due danno del colloquio versioni diverse

LAPRESSE

... Dmitri, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. I due hanno discusso di 'questioni internazionali, compreso il conflitto ine hanno riscontrato un'ampia coincidenza ...ha reso noto di aver discusso con Xi Jinping di collaborazioni bilaterali con la Federazione russa e di questioni internazionali, compreso il conflitto in", spiegano. "e ... Ucraina, Medvedev a Pechino da Xi Jinping - LaPresse (Reuters) - L'ex presidente russo Dmitry Medvedev si è recato a sorpresa a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping con il quale ha detto di aver discusso del conflitto in Ucraina. Medve ...«Hanno discusso con Xi Jinping di collaborazione bilaterali con la Federazione russa e di questioni internazionali, compreso il conflitto in Ucraina» ...