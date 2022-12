Smart working | sì alla proroga per i fragili ma non per chi ha figli under 14 Utenti su Twitter | “Torniamo al Medioevo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fino al 31 marzo 2023 i lavoratoripotranno lavorare in, sia nel pubblico che nel privato, anche esercitando – se necessario – un’altra mansione. Lo prevede un emendamentomanovra approvato in commissione Bilancio della Camera che, però, non cita i genitori di14 che finora godevano della stessa possibilità. Il datore di lavoro, si legge nel testo, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che laricevesse il via libera per entrambe le ...