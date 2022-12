Roma | Pellegrini torna ad allenarsi con la squadra e scherza sui social | “Dopo l’infortunio… vincere”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Allarme rientrato per Lorenzo, che aveva tenuto tutti col fiato sospesoaver lasciato il campo per infortunio nel corso dell’amichevole trae Casa Pia. Il centrocampista giallorosso si è messo alle spalle il problema alla tibia ed èto adil gruppo. Attraverso il suo profilo Instagram, ha dunqueto: “il terribile infortunio dell’altro giorno…“.è immortalato sorridente insieme a Abraham, Kumbulla, Spinazzola e Camara al termine della partitella in allenamento.to in gruppo, il capitano dellasarà a disposizione di Mourinho in occasione dell’amichevole contro il Waalwijk, ma non è chiaro se verrà rischiato o meno. ...

Buone notizie anche da Wijnaldum che punta al rientro a inizio 2023- Sospiro di sollievo in casasulle condizioni di Lorenzo, costretto ad uscire nel primo tempo del match contro il Casa Pia a causa di una contusione alla tibia sinistra. Niente di grave, tanto che il capitano ...E' tornato in gruppo Lorenzo, mentre è ancora fuori Smalling . Il centrale inglese non ha recuperato dal problema ...