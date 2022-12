Rivoluzione Ztl in Città Alta | “E con il parking via i posti blu sulle Mura”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bergamo. L’ampliamento delle Ztl in, vietando il passaggio tra Porta San Lorenzo e Porta Sant’Agostino e creando un nuovo varco su via Fara. Ma tra le novità più importanti c’è anche l’abolizione dei parcheggi blue Piazza Mercato del Fieno, destinati a diventare gialli: chi non è residente (o non ha il permesso) dovrà quindi parcheggiare l’auto alFara, chiaramente una volta che il progetto sarà ultimato. È quanto illustrato dall’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni a seguito della delibera presentata in Giunta che prevede, tra le altre cose, un investimento di 500 mila euro per la creazione di 16 nuovi varchi Ztl, con un obiettivo ben preciso: regolare l’accesso della logistica – e quindi dei veicoli commerciali – nella parte più delicata della. ...