Reddito di cittadinanza | Sasso | “Basta con i ‘Neet’ | sì all’obbligo scolastico”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Non è mai troppo tardi per istruirsi, figuriamoci a 20 anni.con i 'Neet', si' all'obbligo. L'idea di sottoporre i percettori deldinella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni all'assolvimento dell'obbligonasce dall'esigenza di garantire un'adeguata istruzione e formazione a cittadini che nel 2022 soffrono di un analfabetismo che spesso pregiudica il loro stesso ingresso nel mondo del lavoro. Per non perdere ilbasterà dimostrare di essere iscritti ad un centro di istruzione per gli adulti". L'articolo .

Il Fatto Quotidiano

Leggi anche Manovra 2023, Giorgetti: "Scenario complicato, massima responsabilità" Manovra 2023, Mef: "Nessun taglio risorse ad App18" Manovra 2023, salta norma Pos e stretta su: ...E poi l'accanimento suldi, per toglierlo alla categoria tutta teorica dei poveri sfaticati: nell'ultima versione scatta l'obbligo di accettare qualunque offerta di lavoro, ... Manovra, le scelte del governo – Reddito di cittadinanza demolito e regalo alla serie A: si prende ai… Palermo 21 dicembre 2022 – ”La riforma del reddito di cittadinanza che si sta delineando in queste ore a Roma è assolutamente inaccettabile, va sicuramente rivista per non assestare un colpo che risch ...Che ci sia stato un vero e proprio trasferimento di risorse da un capitolo all’altro non si può dirlo. Ma di certo le principali modifiche last minute alla legge di Bilancio firmate da governo e maggi ...