Ravenna dà il benvenuto a Swan Ngapeth

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ ufficiale l’ingaggio dello schiacciatore francese, classe 1992. Aveva iniziato la stagione a Siena. In Italia ha militato anche a Modena, Latina e Vibo Valentia. Per lui sarà il debutto in A2 Il Porto Robur Costa 2030 annuncia di avere ingaggiato lo schiacciatore. Entra nell’organico della Consar Rcm con la maglia numero 6.Nato a Saint Raphael il 9 gennaio 1992,ha diviso fin qui la sua carriera agonistica tra Francia (Tours, Beauvais, Poitiers, Tourcoing il suo percorso in patria) e Italia, dove ha indossato le maglie di Modena, Latina, Vibo Valentia e Siena, con cui ha iniziato questa annata agonistica.E proprio in Toscana ha trovato i suoi “testimonial” di: Ricci, Van Garderen, Pinali e Raffaelli, tutti ex giallorossi. “Loro mi hanno parlato molto bene della società, della città – ...