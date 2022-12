Qatargate | Kaili | «I soldi trovati in casa mia sono di Panzeri»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non si ferma l'inchiesta sul, le presunte tangenti versate dall'emirato ad alcuni parlamentari europei o ex parlamentari. Michalis Dimitrakopoulos, avvocato di eva, una delle principali figure di questa vicenda, ha dichiarato al sito di Kathimerini: "La signoranon ha mai ammesso di aver chiesto al padre di trasferire il denaro per nasconderlo" e ha aggiunto: "la signoraè venuta a conoscenza di questo denaro all'ultimo minuto e ha chiesto che tornasse immediatamente al suo proprietario, il signor". Con queste affermazioni l'avvocato ha commentato l'articolo uscito sul quotidiano belga Le Soir, secondo il quale l'eurodeputata del partito socialista avrebbe confessato di avere chiesto al padre di nascondere le mazzette di denaro che la polizia ha poi rinvenuto in una ...

la Repubblica

... ai cronisti che sollecitano un commento sugli sviluppi dell'inchiesta nota come, che ha ... l'ormai ex vicepresidente dell'assemblea di Strasburgo, la greca Eva(arrestata il 9 dicembre,...Ieri Borrell ha incontrato il ministro degli Esteri di Doha, sul tavolo il: 'Abbiamo concordato sulla necessità che le indagini in corso facciano piena chiarezza', twetta. Intanto Maria ... Qatargate, la confessione di Eva Kaili: "Sapevo delle attività di Panzeri e delle valigie di soldi" Continuano ad emergere nuovi dettagli dallo scandalo Ue rinominato 'Qatargate' che ha sconvolto le istituzioni europee. Durante il suo interrogatorio, ...Dodici giorni di carcere e ipotesi di reato come associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio sono sufficienti per minare la compattezza dell'«organizzazione criminale» ...