Pogba sta per rescindere? Da re del mercato a flop totale | la situazione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pauè in grossa difficoltà e voci di corridoio parlano addirittura di un possibile addio con rescissione già a gennaio per il Polpo. Il ritorno dialla Juventus è stato per ora un vero e proprio fallimento, con il francese che da quando è tornato non ha mai avuto l’opportunità di giocare una partita in bianconero, con gli infortuni che gli sono costati anche il Mondiale di Qatar 2022. Qualcuno ormai è convinto che il suo periodo a Torino sia già terminato, con i problemi della società che stanno dunque portando a un’accelerazione per quanto riguarda la rescissione del suo contratto, come viene riportato dall’opinionista Valerio Pavesi. LaPresseQuest’ultimo ha potuto farsi un nome nell’ambiente dei tifosi juventini grazie alle sue telecronache ricche di pathos e di emozione nel programma “Nova Stadio” di Telenova, con i suoi aggiornamenti ...

Tuttosport

Juventus, nuovo colpo di scena sulla data del possibile rientro di Paul, chetenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Fiore all'occhiello della passata campagna acquisti, fino ad ora il secondo matrimonio trae la Juventus sirivelando un ...per oraassistendo da fuori alle partite dei compagni, Chiesa non ha fatto in tempo a finirne una per una doppia botta alla caviglia, primo tentativo di tornare in campo quasi subito ... Juve, senti la Christillin: "Pogba sta bene, torna a gennaio" Pogba era volato in Qatar per assistere alla finale del Mondiale ... poi altro riposo e altro recupero fino a questi giorni, nei quali il francese sta tentando di alzare i ritmi sempre monitorato ...TORINO - (e.e.) La tabella c'era ed è stata rispettata. Certo, la "visita" in Qatar per la finale Mondiale tra l'Argentina e la sua Francia ha allungato leggermente i tempi. Ma Paul Pogba è tornato ad ...