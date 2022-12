"Nessun taglio". Il Mef spegne le polemiche sul bonus Cultura ai 18enni

Adnkronos

2022 - 12 - 21 19:18:47 Mef:nel 2023 negli stanziamenti dell'App18 'nel 2023 negli stanziamenti dell'App18'. Lo assicura il Mef in una nota, spiegando che il prossimo ...AGI - Le risorse per l'App 18, il bonus cultura per i diciottenni, sono state confermate per il 2023 . Ma la misura verrà sostituita da due strumenti, una Carta cultura giovani ed una legata al merito ... Manovra 2023, Mef: "Nessun taglio risorse ad App18" Giornata di scontri sull'ex 18app per i 18enni: la nuova misura pensata per i giovani non piace a Italia viva, che critica l'azione del governo ...La Manovra non prevede alcun "taglio nel 2023 negli stanziamenti per la 18App". Lo assicura il Mef in una nota, spiegando che il prossimo anno la Carta della cultura Giovani "sarà assegnata ai nati ne ...