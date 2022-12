Monaco | un ex Milan pronto a diventare dirigente

MilanLive.it

Paris Saint - Germain e Juventus sono a 30.00, Arsenal e Bayerna 35.00, Roma ea 40.00. Il Napoli, a cui era stato proposto la scorsa estate, è a 75.00 come il Borussia Dortmund. A 100.Il, che ha già trovato l'accordo economico con Sportiello per giugno a parametro zero, può ...30 Anadolu Efes - Baskonia 78 - 83 19:00- Barcelona 63 - 69 20:30 Virtus Bologna - Berlin 85 ... Calciomercato Milan, colpo dal Bayern Monaco: è un’occasione Divock Origi si sta rivelando un grande flop per il Milan. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il belga è stato sempre alle prese con guai fisici che ne hanno limitato il rendimento. Ad ogg ha co ...Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach accostato anche all’Inter, sarebbe un’opzione per il Bayern Monaco per sostituire Manuel Neuer. “Yann Sommer è un’opzione per il… Leggi ...