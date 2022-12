Marano | ucciso per errore e sciolto nell’acido dal clan | colpevoli presi dopo 22 anni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La vittima uccisa aera estranea alla camorra e gli esecutori del delitto, ritenuti affiliati alPolverino, l’avevano scambiata per un soggetto che stava intrattenendo una relazione con la sorella di uno di loro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due

I fatti sono avvenuti ail 30 luglio 2000, data a partire dalla quale dell'operaio edile se ne erano perse le tracce. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ...Giancarlo Sianidalla camorra Giancarlo Siani fuin Piazza Leonardo al Vomero, vicino ... In seguito all'alleanza di Valentino con il clan Nuvoletta di, quest'ultimo ricevette ... Ucciso e distrutto cadavere a Marano di Napoli: svolta nelle indagini Risolto il cold case dell'omicidio di Giuglio Giaccio di Marano ucciso e sciolto nell'acido nel 2000. Lui era un operaio edile incesurato e fu scambiato per il fidanzato della sorella di un boss ...Due affiliati al clan Polverino sono stati arrestati 22 anni dopo per l’omicidio di Giulio Giaccio, 26enne ucciso nel 2000: il giovane era ...