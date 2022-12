(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono 332 iin Ucrainadell'invasione russa: lo ha reso noto la Procura Generale ucraina su Telegram, come riporta Ukrinform. "Secondo il portale governativo Children of ...

Espansione TV

"Secondo il portale governativo Children of War, al 21 dicembre 2022,bambini risultavano dispersi e 8.385 ritrovati", si legge nel rapporto. Il numero dei bambini uccisi dal 24 febbraio scorso è ...... Kharkiv,, Mykolaiv e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.719 istituzioni educative sono state danneggiate, di cuicompletamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe ... Kiev, 332 bambini scomparsi dall'inizio della guerra Sono 332 i bambini scomparsi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto la Procura Generale ucraina su Telegram, come riporta Ukrinform. (ANSA) ...Il gruppo Wagner giustizia 10 mercenari dissidenti, mentre l'Ucraina denuncia nuovi attacchi coi droni kamikaze iraniani. Zakharova sul nuovo pacchetto europeo di sanzioni: "Le conseguenze ricadranno ...