Il Vesuvio trema | cosa sta succedendo nel cratere

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il. Domenica scorsa, 18 dicembre, uno sciame sismico di bassissima energia ha interessato il vulcano mettendo in allerta la popolazione. La prima scossa, l'unica avvertita dai residenti e registrata dall'Osservatorio Vesuviano, si è verificata alle 20.50, ha raggiunto magnitudo di durata pari a 2.5, con epicentro nella zona craterica Nord-Est del vulcano e una profondità di meno di 400 metri. Poi ne sono seguite altre 25. Gli esperti hanno spiegato che questa sismicità sulsi verifica periodicamente ed è legata alla dinamica del vulcano. Non ha le caratteristiche di un terremoto correlato alla risalita del magma. Per il momento, analizzando i vari parametri, non c'è alcun tipo di allarme. Quella accaduta lo scorso weekend è stata solo una scossa leggermente più forte di quelle che normalmente avvengono. DATI ...

