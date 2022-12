Il Real pronto ad arrivare a un miliardo per Mbappé Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nell’edizione odierna delladello Sport spunta uno spiraglio di calciomercato importantissimo. Secondo la testata italiana ilMadrid sta studiando ancora la situazione legata a Kyliandel Psg. Il francese, reduce da un mondiale incredibile, andrà in scadenza di contratto con i parigini nel 2024. Così ladello Sport: ?è un fenomeno, e per il teorema di Guti i grandi devono giocare al Bernabeu. L’ex n.14 non è l’unico madridista in questa scuola di pensiero: i social sono pieni di persone che chiedono a Florentino Perez di riprovarci.? Vengono anche riportate le dichiarazioni di Guti al Chiringuito: «Io l’ho perdonato subito, il giorno dopo il suo no – ha detto Guti al Chiringuito –. Vederlo giocare nel Psg mi provoca rabbia, e non solo per il...