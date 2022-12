Ferrara | Scudetto? Ho sensazioni positive | ma bisogna restare sul pezzo fino alla fine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ciro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento benefico organizzato d"FondazioneCannavaro"Mostra d'Oltremare. Queste le sue parole "E' emozionante organizzare ogni anno questo evento. La Fondazione è nata dal 2005 e continua a sostenere progetti in favore di chi ne ha bisogno. -afferma- L'istituzione fu creata quando eravamo lontani da Napoli, ma con il cuore siamo sempre stati qui. Il Mondiale? Avevo detto fin dall'inizio che avrei tifato Argentina e hanno meritato di vincere, sono contento e sono convinto che anche Diego lo sia da lassù.? Homasul...

Ciroha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento benefico organizzato dalla 'FondazioneCannavaro' alla Mostra d'Oltremare: Clicca su play per guardare il video girato da Michele Bellame CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Liberato, ...Facendo un rendimento simile a quello delle rivali finora - che non è stato straordinario - può ... Ferrara: "Scudetto Il Napoli non deve amministrare il vantaggio ma ... Ciro Ferrara ha voluto dire la sua opinione in merito al confronto fatto da molti tra Messi e Maradona: il suo pensiero è nettissimo.Dopo la vittoria del Mondiale dell'Argentina è tornato in auge il paragone Messi-Maradona, due che hanno portato l'Albiceleste sul tetto del mondo.