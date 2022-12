Copa del Rey 2022 2023 | secondo turno | Villareal avanti ai supplementari | ok Bilbao e Getafe

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I risultati dei match di martedì 20 dicembre deldelladel Rey, che entra sempre più nel vivo in attesa della ripresa della Liga. La grande sopresa della serata è rappresentata dalla grande sofferenza del, che strappa il pass per i sedicesimi di finale solo ai tempibattendo 2-1 il coriaceo e combattivo Guijuelo, club della terza divisione spagnola. I padroni di casa erano addirittura passati in vantaggio con Rodriguez, poi al 41? il rigore trasformato da Moreno aveva rimesso il match in equilibrio. Neltempo però ilnon è riuscito a sferrare il colpo decisivo, finendo così aidove il gol di Danjuma al 93? è risultato ...

In Spagna i riflettori sono sempre tutti puntati sulla Copa del Rey. Il Siviglia dopo aver eliminato il Velarde per 2-0 grazie alle reti segnate da Tanguy Nianzou al 30° del primo tempo e da Rafa Mir ...La squadra allenata da Jorge Sampaoli ha senza dubbio le carte in regola per passare il turno In Spagna i riflettori sono sempre tutti puntati sulla Copa del Rey. Il Siviglia dopo aver eliminato il Ve ...