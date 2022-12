Globalist.it

L' ex segretaria 97enne di un campo di concentramento nazista in Germania è stata giudicatadi complicità in oltre 10.casi di omicidio e condannata a due anni con la condizionale ad un tribunale di Itzehoe. Ribattezzata 'la segretaria del male', Irmgard Furchner è stata ...La donna èdi complicità in omicidio di oltre 10.detenuti del lager, dal giugno 1943 all'aprile 1945, quando aveva tra 18 e 19 anni. Il processo, presso il tribunale di Itzehoe, è ... Colpevole di 10.500 omicidi: condannata ex segretaria 97enne di un lager L'ex segretaria 97enne di un campo di concentramento nazista in Germania è stata giudicata colpevole di complicità in oltre 10.500 casi di omicidio e condannata a due anni… Leggi ...Fu complice degli omicidi di oltre 10.500 detenuti. 'Mi dispiace per tutto quello che è successo'. Due anni con la condizionale (ANSA) ...