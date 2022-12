Black Adam 2 | Dwayne Johnson afferma che non ci sarà

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha rotto il silenzio sul suo possibile ritorno in2 o in generale nell’universo DC in costruzione, spiegando che al momento non c’è posto per il suo antieroe Nelle ultime settimane si sono susseguite una serie di notizie sul futuro del DCU. Dopo l’addio di Henry Cavill al ruolo di Superman e la quasi certa conferma di Zachary Levi nei panni di Shazam,“The Rock”ha affrontato il tema del suo ritorno in2. Il periodo di fermento è iniziato quando James Gunn ha dichiarato apertamente le sue intenzioni sul futuro ruolo nel DCU. E dopo aver salutato Henry Cavill e aver posto Wonder Woman in stand-by, ancheha delle novità poco piacevoli per i suoi fan. A ...

