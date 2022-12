Alla ricerca dei migliori giochi di calcio a cui giocare

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilè lo sport più popolare al mondo e in occasione dei mondiali l’entusiasmo per questo gioco torna ciclicamente ai suoi massimi. La popolarità delnon si vede soltanto dquantità di pubblico che segue le partite in TV o si reca allo stadio, ma anche da quanta gente gioca aidi. Oggi sono tante le app e i videogame che consentono di formare delle squadre virtuali e affrontare altri avversari su un campo virtuale. In questo articolo, andiamo a scoprire ididisponibili sul mercato in questo momento. eFootball 2023 C’era una volta PES (Pro Evolution Soccer), poi diventato eFootball PES e oggi soltanto PES. La squadra è la stessa, ma si è arricchita di più componenti. Si tratta del gioco di ...