Uomini e Donne chiude i battenti | resa nota la data dell' ultima puntata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il programma amatissimo dagli italiani. È stata giàla. Il programma di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno dei più amati dagli italiani. Non a caso chi non può accendere la tv alle 14:45, guarda la replica che viene manin onda la sera su La5 o ancora, chi proprio non riesce, è disponibile sulle piattaforme streaming. Già dalle prime puntate nei lontani anni '90, il programma ha riscosso un successo clamoroso. Il classico trono con tronisti e corteggiatori ha fatto spazio a numerosi format e ad oggi possiamo dire che anche le vicende del trono over sono super seguite e amate. Maria ha creato in questi anni un cast che sembra essere la chiave vincente per assicurarsi ...