Un altro down di Poste cinque giorni dopo il precedente

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sono passati appenadaldiche, il 15 dicembre, ha paralizzato l’applicazione e il sito impedendo agli utenti di poter consultare il proprio conto correntee di fare tutte le operazioni annesse all’app Bancoposta all’appPay. Anche andando sudetector – che raccoglie le segnalazioni degli utenti relative ai malfunzionamenti di piattaforme, siti e applicazioni – la questione appare chiara: a partire dalle 9.40 di oggi le segnalazioni hanno cominciato ad aumentare fino a raggiungere un primo picco attorno alle 10.39 e un successivo picco alle 11.09. Attualmente, seppure l’app Banco Posta sembri continuare a non funzionare, le segnalazioni di malfunzionamento sono in calo. LEGGI ANCHE >>> È in corso un...

Si distinguono i jammer up - link , che interferiscono col segnale terrestre, dai j ammer- ... Gli attacchi cyber , d'canto, non compromettono la trasmissione dei dati, bensì i dati stessi, ...La moka però sta tornando di moda complici anche i passati lock, cerco di capirne qualcosa di ...per ogni Paese cerchiamo di avere un distributore che opera con il marchio Varanini e uncon ...Le appdi Poste Italiane sono di nuovo fuori uso: pioggia di segnalazioni in tutta Italia. Problemi di accesso anche al sito web ...Il 17 ottobre lo schianto in A4 e i sette morti. «Volevamo chiudere, ma i ragazzi hanno deciso». La ripresa delle attività, il paese solidale: l’incontro con l’associazione che non si è arresa ...