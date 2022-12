Trasporti | Gnl | ' in 2022 registrati 10 mln passeggeri su laghi | +5% rispetto pre-pandemia'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Cresce la voglia di muoversi, viaggiare, spostarsi e godere delle bellezze naturali deiMaggiore, di Garda e di Como: lo dimostrano i dati presentati da Gestione Navigazione, l'ente pubblico che da oltre 60 anni garantisce la mobilità nei tre specchi d'acqua, impegnato in una strategia tesa a rafforzare l'alleanza con le comunità territoriali e l'utenza turistica sempre più affascinata da questa modalità di trasporto. Nelsono stati infatti10 milioni die 680 mila veicoli in movimento, con un incremento rispettivamente del 5 e del 7 per centoal 2019. Numeri rilevanti che dimostrano come, dopo gli anni dellae il timore dei contagi, oggi si manifesti un rinnovato desiderio di ...

