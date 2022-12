Terra amara | spoiler | la vendetta di Hünkar e Demir contro ?ermin

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 dicembre 2022) A, si inasprirà lo stra ?e il cugino. Stando aglidella soap opera di Canale 5, infatti, Yaman e sua madredecideranno di vendicarsi della donna nel modo più inaspettato e crudele. Tutto inizierà quandoapprenderà che la moglie Züleyha e scappata dalla tenuta insieme al piccolo Adnan, dopo aver scoperto che è stato lui a far manomettere i freni dell'auto di Yilmaz per ucciderlo. La donna sarà ancora più arrabbiata e delusa in quanto casualmente si troverà proprio a bordo di quella macchina insieme a Müjgan ed entrambe usciranno illese da un incidente per miracolo., furioso per il fatto che la moglie sia corsa a chiedere aiuto ad Yilmaz, vorrà regolare i conti con il rivale e ...