Tennis | entry list 2023 Atp e Wta | tutti i partecipanti torneo per torneo

(Di martedì 20 dicembre 2022) In questo spazio troverete tutte ledei tornei della stagionetica Atp e Wta. Dai primi tornei australiani della stagione fino alle Finals di novembre, la redazione di Sportface giorno dopo giorno terrà aggiornate lee deii tornei maschili e femminili del circuito maggiore. Scoprite insieme a noi ogni settimana qualiti saranno presenti ai vari tornei o eventuali cancellazioni dell’ultima ora. Di seguito leaggiornate ogni settimana. CALENDARIO ATPCALENDARIO WTAClicca i link sottostanti per accedere alle rispettive: 29 DICEMBRE – 8 ...

Corriere dello Sport

Qualificazioni Australian Open: 16 italiani presenti nell'list Il primo azzurro presente nell'list del torneo di qualificazioni porta il nome e il cognome di Marco Cecchinato . Il nativo ...Sono infatti 16 i rappresentati deltricolore presenti nell'- list del torneo cadetto del primo Slam del 2023, che scatta lunedì 9 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella ... Australian Open 2023, saranno 18 gli azzurri nell'entry-list delle qualificazioni Il primo slam del 2023 scatterà lunedì 9 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park: la lista completa e i dettagli ...Pubblicata la lista dei partecipanti al tabellone di qualificazione dell’Australian Open 2023. Ci sono tanti intriganti, tra cui sedici di italiani. I primi azzurri in lista sono Cecchinato e Passaro.