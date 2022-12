Messi o Maradona | che noia | il messaggio della Pulce chiude i confronti

la Repubblica

Nel 2010 era l'Argentina conCt egià leader della squadra, chiamato a trascinarla al titolo. Impresa che non pareva proibitiva, vista la qualità di quella rosa Ricordate gli 11 che ...Talmente famoso da aver attirato nei suoi ristoranti tutti i più importanti giocatori in circolazione: daa Benzema, da Backham al grande. Tutte le star del football sono passate da ... Maradona o Messi, il confronto impossibile che gioca con le emozioni Leo Messi torna a commentare la vittoria ai mondiali in Qatar 2022 sui social. "Da Grandoli ai Mondiali in Qatar sono passati quasi 30 anni. Erano passati ...Il Napoli di Luciano Spalletti ha ricevuto un avvertimento improvviso dopo la vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina di Lionel Messi.