Luci e ombre dello «storico» accordo alla Cop15 sulla biodiversità

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dpresidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al ministro dell’Ambiente del Canada, Steven Guilbeault (ex attivista): sono molti i personaggi politici ad aver definito «» l’raggiuntodi Montréal, in Canada, dopo una plenaria di sette ore che si è conclusa alle 3:30 del mattino (ora locale) del 19 dicembre. Il pilastro del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, il nome del testo finale, è senza dubbio il cosiddetto “30×30” (che la Cina, prima della, non voleva adottare): le aree protette (terrestri e marine) dovranno coprire il trenta per cento del pianeta entro il 2030. Oggi siamo al diciassette per cento di quelle terrestri e al dieci per cento di quelle marine. ...

