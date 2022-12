La ricetta elettronica scade a fine anno | i medici contro lo stop | Serve la proroga

ilmessaggero.it

Grazie a questa misura, i pazienti possono evitare di andare fisicamente nello studio del medico per ritirare lacartacea e ricevere invece il numero dida utilizzare per ...Occasione sprecata - Di occasione sprecata di una eventuale mancata proroga dell'uso dellaparla anche la segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino. 'La sanità ... Ricetta elettronica, stop alla prescrizione via sms e email da gennaio. Medici e i farmacisti: «Chiediamo la p Il Sindacato dei medici italiani si è opposto alla decisione di abolire definitivamente l'utilizzo della ricetta elettronica da gennaio 2023 ...Ricetta elettronica, medici in allarme per lo stop alle prescrizioni via mail e whatsapp: Sarebbe follia, serve proroga governo ...