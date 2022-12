Harry e Meghan diventa il più grande debutto di Netflix nel campo dei documentari

(Di martedì 20 dicembre 2022), la serie didisul principe britannicoe sua moglie, ha totalizzato più ore di visione sul servizio di streaming di qualsiasi altroo durante la sua prima settimana, ha dichiarato martedì la società. Il boom diI primi tre episodi dihanno registrato 81,55 milioni di ore di visione in tutto il mondo dopo il suogiovedì scorso, ha dichiarato, “il più alto numero di ore di visione di qualsiasio in una settimana di”. Più di 28 milioni di famiglie hanno guardato almeno una parte della serie.& ...

Markle potrebbero ritornare nel Regno Unito in occasione dell'incoronazione di Re Carlo III, ma solo ad una condizione: vorrebbero le scuse d parte della Famiglia Reale. ' Nuove ...Si respira aria di tensione a Buckingham Palace. E non solo per la docuserie suuscita da poco su Netflix e che ha fatto parecchio discutere per le dichiarazioni dei duchi di Sussex. A creare un po' di agitazione sarebbe stata una scelta del principe William , ...I Sussex di nuovo su Netflix, ma dall’altra parte della telecamera, per una serie d’incontri ispirati da Nelson Mandela ...Secondo alcuni insider di Palazzo, le parole dette nella serie Netflix Harry & Meghan avrebbero lasciato una vera spaccatura. Senza possibilità di riconciliazione ...