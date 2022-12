Elon Musk ' bocciato' da Twitter | gli utenti votano per le sue dimissioni Ma lui ora resta in silenzio

Agenzia ANSA

Come la prima berlina a batteria da 95.000 dollari di, Alice sarà costoso (dai 7 agli 8 milioni di dollari, più del doppio rispetto a un turboelica di base con una capacità di posti ...Probabilmente il miliardarionon si aspettava che il 57,5% degli utenti votasse a favore delle dimissioni dalla carica di amministratore delegato . Ma non è affatto chiaro se farà questo ... Sondaggio di Musk: 'Devo dimettermi da ad di Twitter' e il 57.5% risponde 'sì' Il suo Twitter non è decisamente allineato ad alcuni parametri, perciò Elon Musk è stato convocato al Parlamento Ue: non ha obbligo a comparire ...USA - Dopo il risultato del sondaggio su Twitter che ha visto il 57,7% dei vo- tanti a favore delle sue dimissioni, il proprietario Elon Musk ha deciso di cambiare le regole. Da adesso in poi, potrann ...