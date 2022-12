Dl aiuti | Governo pone fiducia | è la prima dopo l’insediamento

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il, prendendo la parola in aula al Senato con il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione disul disegno di legge n. 345 di conversione del decreto, sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, nel testo licenziato dalla commissione Bilancio lo scorso 16 dicembre. Come stabilito dalla odierna conferenza dei capigruppo, la discussione generale sulla questione die gli interventi dei gruppi per le dichiarazioni di voto si svolgeranno nella seduta di domani a partire dalle ore 14. È laposta dalMeloniquella votata dalle Camere in occasione del suo insediamento.

Così Barbara Cittadini, Presidente Aiop, commenta le ultime scelte che emergono dall'iter del Dlquater . "Chiediamo aldi agire in tempi brevissimi: i ritardi in sanità si trasformano ...

Due le misure prese: il governo stanzia complessivamente 400 milioni per i territori martoriati dall'alluvione, mentre per i contribuenti dei territori verranno sospesi i versamenti tributari.

ROMA - "Questo è il primo decreto del Governo Meloni ed è carico di significati dal punto di vista politico, sociale, ed economico. Abbiamo voluto dare le ...