Agenzia ANSA

Seduta no per ladi, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Deludente Francoforte , che si adagia poco sotto ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'... Borsa: Milano apre in deciso calo (-1,15%) - Economia Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Avvio in calo per le Borse europee che devono ancora una volta fare i conti con le politiche monetarie restrittive delle banche centrali, dopo che la Banca del Giappone ha modificato a sorpresa la sua ...