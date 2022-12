Bianca Atzei | problemi di salute prima del parto | come sta ora la cantante

TGCOM

E' il compagno Stefano Corti a rivelare la malattia della cantante 35enne L'artista era sparita da qualche giorno dai social e i follower si sono allarmati, incinta di 9 mesi , ormai agli sgoccioli con la gravidanza, è ricoverata in ospedale per polmonite . C'è preoccupazione per la cantante 35enne, sparita da qualche giorno dai social. E' ...Sono ore di grande apprensione queste per: la cantante milanese è infatti stata ricoverata nelle scorse ore in ospedale a causa di una brutta polmonite . A rivelare quello che è accaduto più nel dettaglio è stato il compagno, la ... Bianca Atzei in ospedale per polmonite e al parto manca poco Bianca Atzei sarebbe in fase di guarigione, scrive il fidanzato Stefano Corti su Instagram, ma gli ultimi giorni non sono stati facili per lei in ...Bianca Atzei, incinta di 9 mesi, è ricoverata in ospedale per polmonite, è il compagno a svelarlo: c'è preoccupazione per la cantante.