Twitter | Musk chiede agli utenti | «Devo dimettermi da ceo?» Il 57% lo vuole fuori

Agenzia ANSA

Non puoi essere con 'i buoni' e anche con me, ha detto il ceo dialla ex autrice del Nyt, che si dichiara 'ferocemente indipendente' e che qui dà la sua versione sulla battaglia (caotica) per la libertà d'espressione Sullo stesso argomento: Editoriali ...La maggioranza degli utenti diche si sono espressi ha dichiarato che Elondovrebbe dimettersi dalla carica di capo dell'azienda in un sondaggio che il miliardario si è impegnato a ... Sondaggio di Musk: 'Devo dimettermi da ad di Twitter' e il 57.5% risponde 'sì' Twitter-Musk, il 58% chiede le dimissioni. Incertezza su eventuale nuovo Ceo con lo spettro del fallimento Elon Musk ha affidato ad un sondaggio il suo futuro alla guida di Twitter e… Leggi ...Non puoi essere con “i buoni” e anche con me, ha detto il ceo di Twitter alla ex autrice del Nyt, che si dichiara “ferocemente indipendente” e che qui dà la sua versione sulla battaglia (caotica) per ...