Tuttosport – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) 2022-12-19 10:06:53 Arrivano conferme da TS: La Roma continua la preparazione in Portogallo in vista della ripresa del campionato di Serie A per il Mondiale in Qatar. I giallorossi sono impegnati oggi in amichevole contro il Casa Pia, squadra rivelazione della Primeira Liga portoghese. Poi, saranno giocheranno il 22 dicembre contro l’RKC Waalwijk. La squadra di Mourinho, alla ripresa delcampionato, riceve il 4 gennaio il Bologna in casa. Segui Roma-Casa Pia LIVE sul nostro sitovedere Roma-Casa Pia: diretta tv eLa partita tra Roma e Casa Pia sarà visibile in diretta su Dazn. Roma-Casa Pia,ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. CASA PIA (5-3-2): Batista; Lucas Soares, Leo Bolgado, Fernandes, Varela, ...

Tuttosport

È stata la prima volta nella mia carriera che mi sono trovato a due o tre decimi dal passo: ho dovuto davvero rimboccarmi le maniche per cercare di capirefossero quei decimi" . Carlos Sainz ha ...Il momento della festa Tutti volevano vincere a Buenos Aires,il maestoso obelisco è stato come sempre il centro nevralgico dei festeggiamenti iniziati intorno alle 15 locali, momento nel quale ... Diretta Argentina-Francia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Terminato il Mondiale, manca sempre meno alla ripresa del campionato. In casa rossonera, a tenere banco è la situazione dell'attacco dove, in attesa del ritorno dalle vacanze di ...I giallorossi sono impegnati in amichevole contro la squadra rivelazione della Primeira Liga portoghese La Roma continua la preparazione in Portogallo in vista della ripresa del campionato di Serie A ...