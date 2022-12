Tumori in aumento | serve maggiore prevenzione e cambiare stili di vita

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In Italia sono inle diagnosi dei. Nel 2022 i ricercatori hanno stimato 390.700 nuovi casi, pari a una crescita di +14.100 in 2 anni, rispetto alla media dei periodi precedenti. E se nella fase post-Covid sono ripresi gli screening di, è però allarme per glidiscorretti di molti cittadini. Secondo i dati contenuti nel volume I numeri del cancro in Italia 2022, nel nostro Paese il 33% degli adulti è in sovrappeso e il 10% è obeso. C’è poi un 24% di fumatori e i sedentari sono aumentati di molto passando dal 23% nel 2008 al 31% nel 2021. Il volume è stato presentato al ministero della Salute ed è frutto della collaborazione tra diverse associazioni di settore: Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Airtum, Fondazione Aiom, Ons, Passi, Passi d’argento e ...

Corriere della Sera

