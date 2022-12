Traffico Roma del 19-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare anche in quest’ultima ora circolazione ulteriormente sostenuta pere precedenti incidenti su entrambe le carreggiate in interna code a tratti tra Trionfale Prenestina nessun cambiamento sull’ esterna alla carreggiata ancora trafficata tra laFiumicino e la Tuscolana si procede rallentata in uscita dasul tratto Urbano della A24 lo stesso accade su via della Foro Italico ancora tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est tra la A24 e viale Castrense In entrambe le direzionisostenuto sullaFiumicino tra il Gray via della Magliana per chi va all’Eur prudenza per un incidente sulla via Appia tra la porto di Ciampino elegra verso ...