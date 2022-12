Traffico Roma del 19-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII è la via Salaria verso San Giovanni code anche tra via via Salaria verso lo stadio Olimpico si rallenta peranche sulla via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro temporaneamente chiusa per lavori di potatura via di Decima tra via Severino Delogu e via del Pianeta Terra nelle due direzioni lavori di potatura da oggi è Fino al prossimo 23 dicembre anche in via Sirte con chiusura in fascia oraria 717 chiuso per lavori il tratto della via Appia Nuova tra via delle Capannelle via Pizzo di Calabria in direzione del centrodeviato su via delle Capannelle possibile la formazione di rallentamenti in pieno svolgimento in largo Bernardino da ...