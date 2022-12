Sci alpino | Filippo Della Vite | “Punti importanti per partire meglio ad Adelboden” Borsotti | “Momento difficile per la squadra”

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è stato il miglior italiano nel secondo gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro ha concluso in 14ma posizione, migliorando di sei piazze il risultatoprima manche e confermandosi in top-17 per la terza volta consecutiva.Vita ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Un’altra bella gara. Sono stato autore di una seconda manche solida, ho fattoperad, con la speranza di fare subito una bella prima manche, per stare più vicino ai migliori. Oggi è stata una fatica, quattro manches su questa pista in due giorni sono una cosa ...

14:37 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO 1 - Marco Odermatt (SUI) 796 punti 2 - Alexander Aamodt Kilde (NOR) 525 punti 3 - Lucas Braathen (NOR) 315 punti 4 - Henrik Kristoffersen ...Marco Odermatt ha vinto il secondo gigante dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa della Mondo 2022 - 2023 di. Lo svizzero ha trionfato in maniera perentoria sulla Gran Risa: dopo il miglior tempo della prima manche, chiusa con ben sei decimi di vantaggio nei confronti di Henrik ...La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023 aggiornata dopo lo slalom gigante dell'Alta Badia ...SCI ALPINO - One man show di Marco Odermatt nel secondo gigante di Alta Badia. Aveva perso per sue colpe quello del giorno precedente, non perdona nella rivinci ...