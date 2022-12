Sampdoria | UFFICIALE | i Ferrero non si presentano | assemblea deserta Convocazione a gennaio

Samp News 24

... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 15.30- Dinamo Dresda (Amichevole) - ... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoArrivato dall'Armando Picchi, squadra militante nell'Eccellenza Toscana, dove ha disputato la prima parte di stagione, il giovane difensore è cresciuto nel settore giovanile della, prima di ... Sampdoria, è ufficiale: slitta l'assemblea degli azionisti. Il motivo Inizialmente fissata per il 14 dicembre in prima convocazione e poi per il 19 dicembre in seconda convocazione, la Sampdoria ha comunicato ufficialmente oggi il nuovo rinvio dell'Assemblea, che sarà ...Di seguito, il comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che l’assemblea degli azionisti fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre, andrà deserta. L’azionista di ...