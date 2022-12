Sampdoria | il CdA incontra Lazard | ecco quali scenari si aprono adesso

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come noto, non si terrà l'assemblea degli azionisti dellaprevista per oggi a Milano nella sede di Banca, a causa...

Primocanale

... ma di non essere disposto a portare avanti il tentativo di scalata allaoltre il 31 ... TAGSferrero rinvio riunione samp CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Qatar 2022, Messi ...Il futuro della, a questo punto, è molto complesso e nebuloso e bisognerà capire come ... Se tale strategia dovesse andare a vuoto, ilpotrebbe essere costretto a attivare un piano di ... Sampdoria: CdA pronto a convocare una nuova assemblea - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Come previsto, l'assemblea degli azionisti della UC Sampdoria S.p.A., fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre alle 12 nella sede milanese di Banca Lazard, andrà deserta. Gli azioni ...Calciomercato Sampdoria, senza cessione il primo obiettivo è abbassare il monte ingaggi: chi è destinato a partire Quello che si aprirà il 2 gennaio, a meno che non diventi realtà la tanto agognata ce ...