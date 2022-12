Agenzia ANSA

... che punisce chi organizza. In questo caso si parla di tentativo di far sposare la ragazza che ha fermamente espresso il suo dissenso. "Parliamo di persone schiave dei loro retaggi ...... che punisce chi organizza. In questo caso si parla di tentativo di far sposare la ragazza che ha fermamente espresso il suo dissenso. "Parliamo di persone schiave dei loro retaggi ... Nozze combinate, pm chiede 5 anni per i genitori di una 24enne ... È sta chiesta una condanna a cinque anni per i genitori di una ragazza di 24 anni che volevano costringerla a un matrimonio combinato in Pakistan ...Il pubblico ministero di Brescia, Erica Battaglia, ha chiesto la condanna a 5 anni per il padre e la madre di una ragazza di 24 anni di origini pakistane che la famiglia voleva far sposare in patria i ...